SEGA AGES Shinobi et Fantasy Zone sortent le 23 janvier dans l’Ouest

SEGA a annoncé les deux premières versions de SEGA AGES pour Nintendo Switch dans l’ouest.

SEGA AGES Shinobi et SEGA AGES Fantasy Zone devraient être lancées numériquement le 23 janvier 2020. Chaque jeu sera au prix de 7,99 USD.

Détails ci-dessous.

Pendant le grand arcade des années 1980, deux jeux se sont démarqués du reste du pack – Shinobi et Fantasy Zone, le prochain jeu étant ajouté à la gamme SEGA AGES pour Nintendo Switch ™ le 23 janvier 2020!

Le titre d’action difficile à défilement latéral Shinobi revient avec un ÂGE mode qui donne à un Musashi à robe blanche des points de vie et des dégâts supplémentaires, et un Bouton de mêlée qui vous permet d’envoyer des ennemis de près et personnels. Et si les hordes de ZEED s’avèrent trop éprouvantes, des options de difficulté et de sélection d’étape ont été mises en œuvre, ainsi qu’un temps inverse fonctionnalité.

Bien avant Sonic, il y avait un adorable vaisseau sensible nommé Opa-Opa, la star de SEGA AGES Fantasy Zone! Cette mise à jour du hit d’arcade dynamique comprend une Stock de pièces fonction d’assistance pour ceux qui ne connaissent pas aussi bien les tireurs, un Time Attack mode parfait pour les speedrunners, boss supplémentaires, et même la possibilité de jouer en tant que frère d’Opa-Opa, Upa-Upa!

Vous pouvez également vous attendre à l’accoutrement SEGA AGES habituel, comme des rediffusions, des classements en ligne et une foule d’autres options pour en faire les versions définitives que vous pouvez jouer en déplacement!

