SEGA Ages: Sonic the Hedgehog 2 apporte Knuckles à Sonic 2

Les fans de Sonic voudront probablement découvrir le prochain ajout à la merveilleuse gamme SEGA Ages, SEGA Ages: Sonic the Hedgehog 2. Vous pourrez jouer comme l’échidné préféré de tout le monde, Knuckles, tout comme vous le pourriez sur SEGA Mega Drive lorsque vous avez inséré la cartouche Sonic 2 sur la cartouche Sonic & Knuckles. Cela s’appelait Lock-On Technology. SEGA Ages: Sonic the Hedgehog 2 comprend le mode Super Sonic, ainsi que des classements en ligne et d’autres fonctionnalités inopinées. Nous attendons toujours une date de sortie, mais cela ressemble à un autre achat essentiel de Switch.

