Sega Ages Sonic the Hedgehog 2 comprend le mode Knuckles jouable

Sega a régulièrement abandonné ses classiques de la vieille école sur Nintendo Switch grâce à une gamme de versions spéciales intitulée Sega Ages. Des titres obscurs comme Gain Ground et Ichidant-R ont une seconde chance de vivre grâce à la plate-forme de sortie, mais les grands succès de Sega sont également souvent publiés à travers elle. Sega Ages Sonic the Hedgehog est sorti en 2018, et maintenant les fans peuvent s’attendre à ce que la suite rejoigne la gamme Sega Ages bientôt. Encore mieux, cependant, Sega Ages Sonic the Hedgehog 2 devrait ramener la campagne Knuckles jouable de la version originale de Sega Genesis du jeu.

De retour sur la Sega Genesis, si les fans inséraient leur cartouche Sonic the Hedgehog 2 au-dessus d’une copie de Sonic & Knuckles, ils seraient en mesure d’accéder à une version exclusive de Sonic the Hedgehog 2 en utilisant la technologie “Lock-On” où vous pourrez accéder à incarnez Knuckles the Echidna. Le nom de ce jeu spécial Lock-On? Knuckles the Echidna dans Sonic the Hedgehog 2. Désormais, les fans qui choisissent Sega Ages Sonic the Hedgehog 2 pourront accéder à cette campagne de bonus autrefois verrouillée en tant qu’inclusion gratuite à l’achat de la nouvelle version numérique.

Sega Ages Sonic the Hedgehog 2 n’a pas encore de date de sortie.

