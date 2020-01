Sega Ages Sonic The Hedgehog 2 inclura des phalanges dans Sonic 2

L’année dernière, Sega a annoncé qu’elle apporterait Sonic The Hedgehog 2 à Switch dans le cadre de leur série «Sega Ages».

Dans le dernier numéro de Weekly Famitsu, la société a confirmé que le port inclurait “Knuckles In Sonic The Hedgehog 2”. Ce mode spécial vous permet de jouer en tant que Knuckles, et était à l’origine uniquement jouable en insérant un Sonic the Hedgehog 2 cartouche sur le dessus du Sonic & Knuckles lorsque les jeux sont sortis sur Genesis.

Malheureusement, la date de sortie du titre sur Switch reste à confirmer. Nous ne manquerons pas de faire rapport avec plus de détails au fur et à mesure.

