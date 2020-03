SEGA arbore les sensationnelles batailles de mecha de Sakura Wars dans une nouvelle bande-annonce

Nous ne sommes qu’à un mois des débuts de la nouvelle série Sakura Wars en Amérique. Cette série n’est pas très connue en Occident, mais SEGA fait de son mieux pour communiquer les caractéristiques de ce jeu et capter l’attention du public de cette région. L’un des ajouts les plus importants à cet épisode est un système de combat plus orienté vers l’action et SEGA a préparé une vidéo intéressante pour le faire connaître.

Dans Sakura Wars, vous pourrez contrôler Seijuro Kamiyama, qui dirigera en même temps la Revue de Combat Impérial et sera en charge de montrer que la Division Fleur, une équipe composée de puissants mecha, est à égalité avec les autres divisions du monde qui participent à Combat. Revue World Games.

Dans ces jeux, vous incarnez des pilotes de mecha et menez des batailles amicales mais intenses contre les divisions de combat de Shanghai, Londres et Berlin.

Au cas où vous l’auriez manqué: Sakura Wars aura des sous-titres en espagnol, donc il n’y aura pas de problème en raison de la barrière de la langue.

En quoi consistent les batailles?

Dans les jeux mondiaux de Combat Revue, il y aura 3 contre 3. Le joueur pourra contrôler 1 membre, tandis qu’il devra choisir quels seront ses 2 compagnons. Au début des matchs, les équipes devront vaincre des cibles dans l’arène pour augmenter leurs points dans une barre qui indiquera quelle équipe mérite la victoire. Les batailles sont divisées en 3 tours.

Ainsi, l’objectif est de faire le maximum de points pour éclipser les adversaires et pour y parvenir, le mecha pourra utiliser des attaques simples comme coups spéciaux, qui seront différents selon leur classe.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Attendez-vous ce titre? Qu’est-ce qui vous excite le plus chez lui, son système de relations interpersonnelles ou son combat? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez en savoir plus sur son histoire, nous vous rappelons que SEGA a récemment publié une bande-annonce mettant en vedette toutes les filles de la division Flower. Si tout ce que vous avez vu vous a déjà convaincu d’acheter le jeu, nous vous invitons à vérifier les différentes éditions dans lesquelles il sera vendu.

Sakura Wars arrivera exclusivement sur PlayStation 4 le 28 avril. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

