Sega célèbre son 60e anniversaire avec un nouveau site Web, un nouveau personnage et une allumette de “contenu spécial”

Fondée à l’origine en juin 1960, Sega célèbre cette année son 60e anniversaire. Pour commencer, la société a ouvert un tout nouveau site Web, ainsi que la révélation d’un tout nouveau personnage promotionnel.

Nous ne savons pas quel fait nous fait nous sentir plus vieux – que Sega existe depuis si longtemps ou que 1960 était il y a 60 ans – mais nous savons que nous avons eu droit à de nombreux jeux merveilleux en raison de son existence au cours des années.

Le président de Sega Holdings, Haruki Satomi, a partagé le message suivant aux fans de la marque, soulignant le fait qu’une “variété de contenus spéciaux” est prévue:

Cette année, soixante ans se seront écoulés depuis la création de Nihon Goraku Bussan Co. Ltd., le prédécesseur de SEGA, le 3 juin 1960. Nous sommes redevables à tous ceux qui ont patronné le Groupe SEGA pendant de nombreuses années et voudrions exprimer notre profonde gratitude à vous tous.

Nous voulons étonner le monde avec des expériences à couper le souffle que personne au monde n’a jamais imaginées. Nous voulons être une entreprise qui continue d’offrir des expériences inspirantes à tous dans le nouveau monde de l’avenir.

C’est pourquoi nous devons surmonter tous les obstacles et continuer à relever de nouveaux défis.

Le message clé du 60e anniversaire, «GO SEGA», exprime de telles aspirations.

Le Groupe SEGA prévoit une variété de contenus spéciaux pour ce 60e anniversaire. Grâce à ces contenus spéciaux, nous transmettrons la passion du Groupe SEGA au monde entier.

Bien sûr, nous savions déjà que Sega a promis de partager de nouvelles nouvelles liées à Sonic chaque mois cette année, mais il semble qu’il pourrait y en avoir beaucoup plus dans le pipeline.

Nous vous laisserons avec cette vidéo merveilleusement japonaise avec ‘Sega Shiro’, un nouveau personnage qui a été présenté dans le cadre des célébrations. Fait intéressant, il est joué par Maito Fujioka, qui se trouve être le fils aîné d’Hiroshi Fujioka – l’homme qui a annoncé Sega Saturn au Japon comme “ Segata Sanshiro ” (merci, GoNintendo).

