Sega déplore les faibles performances de sa console dans le dernier rapport financier

Les résultats financiers de Sega Sammy sont sortis, et la société a déclaré que les ventes de ses titres de console “étaient inférieures aux attentes” au cours du troisième trimestre, qui se déroule entre octobre et décembre 2019.

Pendant ce temps, Sega a publié Persona 5 Royal et Sakura Wars pour la PlayStation 4 au Japon, et Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour la Nintendo Switch dans le monde. Selon la publication japonaise Famitsu, Persona 5 Royal avait vendu environ 245 000 unités et Sakura Wars 160 000 unités à la fin du mois de décembre, mais Sega n’a pas révélé le total des ventes de Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Les revenus des jeux pour consoles ont augmenté de 26%, mais, en raison de l’augmentation des coûts impliqués, les bénéfices ont baissé de 43% par rapport à l’année précédente. Compte tenu de ces chiffres, Sega prévoit une augmentation de 34% de son chiffre d’affaires mais une baisse de 50% du bénéfice de son activité jeux de console pour l’exercice se terminant en avril 2020.

Ce n’est pas tout négatif, cependant; alors que 6,94 millions d’unités de “nouveaux” jeux ont été vendues au cours des neuf mois de l’exercice, 12,39 millions d’unités de jeux préexistants ont été déplacées au cours de la même période, et Sega a noté que son catalogue de titres en arrière a dépassé ses attentes année financière.

.