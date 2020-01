Sega dévoilera un match inopiné au Taipei Game Show 2020, le calendrier complet dévoilé

Sega a dévoilé son programme complet pour le prochain Taipei Game Show, qui se tiendra du 6 au 9 février.

Selon le calendrier, Sega sera révélé comme un jeu non encore annoncé au salon cette année. Actuellement, il n’y a pas beaucoup de détails sur ce que pourrait être le jeu, ou sur quelle (s) plateforme (s) il sortira.

Cela dit, étant donné que la révélation a lieu au Taipei Game Show, il est également possible que le titre soit une localisation chinoise pour un jeu existant. Après tout, Sega a aidé à publier quelques jeux d’autres sociétés de la région.

Vous pouvez consulter la programmation complète de Sega pour l’événement ci-dessous:

6 février

13: 00 ~ Jeux Olympiques Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel

14: 00 ~ Plans 2020 du logiciel Nippon Ichi (Disgaea 4 Complete +, Ys VIII, et plus)

15: 00 ~ Yakuza en ligne

7 février

13: 00 ~ Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

14: 00 ~ Yakuza: Comme un dragon

15: 00 ~ 13 Sentinelles: Aegis Rim

8 février

12: 00 ~ Hatsune Miku: Projet DIVA Mega Mix

12: 45 ~ Jeux Olympiques Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel

14: 00 ~ Yakuza: Comme un dragon

15: 00 ~ Persona 5 Royal

16: 00 ~ Yakuza en ligne

9 février

12: 00 ~ Utawarerumono Zan

13: 00 ~ Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

14: 00 ~ Projet Sakura Wars

15: 00 ~ Granblue Fantasy Versus

16: 00 ~ ???? (Les informations sur ce jeu seront annoncées sur scène le jour de l’événement)

L’événement sera également diffusé en direct via Twitch, Youtube et d’autres plateformes. Nous nous assurerons d’apporter tous les détails pertinents au fur et à mesure.

