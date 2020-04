Sega est prêt à faire revivre le jeu d’arcade de Sonic en 1993, mais a besoin de votre soutien

En 1993, lorsque les jeux d’arcade jouaient encore un rôle important dans l’industrie du jeu vidéo, Sega AM3 a sorti un titre appelé SegaSonic le hérisson. Le jeu de plateforme-action a été comparé à Marble Madness et c’était la première fois que les joueurs étaient présentés à Mighty the Armadillo et Ray the Flying Squirrel.

Le jeu était également une exclusivité japonaise (bien qu’il puisse être trouvé hors du Japon en quantité limitée) et bien que les ports et les rééditions aient été envisagés au fil des ans, aucun d’entre eux n’a vu le jour. Cela pourrait tout changer, selon Yosuke Okunari de Sega. Lors d’une interview accordée plus tôt cette année à Game Watch, il a évoqué son éventuel retour.

Bien que l’équipe de développement de Sega Ages ne prévoit pas de porter de Sonic l’hérisson jeux à ce stade – ou Puyo Puyo titres, il est toujours ouvert à plus. Tout dépend si les fans montrent ou non leur soutien aux existants. Et bon, s’il y a assez d’amour (en termes de ventes) – il y a peut-être une chance que l’entrée d’arcade de Sonic revienne. Voici la traduction complète, gracieuseté de Oni_Dino de Nintendo Everything:

Lorsque nous avons commencé à travailler sur SEGA Ages pour la Nintendo Switch, le nombre de titres en développement était limité, nous avons donc décidé d’une gamme composée des deux premières entrées des séries Puyo Puyo et Sonic. Si cette collection de titres SEGA Ages réussit, je dirais que nous aimerions vraiment envisager de sortir plus de ces séries. Le jeu d’arcade, SegaSonic the Hedgehog, n’a jamais été porté auparavant…

Ce n’est pas la première fois qu’Okunari dit quelque chose comme ça. Dans une interview avec GameNuke en janvier de l’année dernière, il a expliqué comment l’équipe de Sega Ages pouvait potentiellement localiser des jeux qui n’avaient jamais été traduits auparavant, mais devait d’abord susciter une réaction (de la part des fans) et obtenir des résultats des autres versions.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu d’arcade Sonic qui n’a jamais été localisé sur le DidYouKnowGaming? Chaîne Youtube. Crédit à la même chaîne pour les captures d’écran ci-dessus et ci-dessous:

Aimeriez-vous voir plus de jeux Sonic ajoutés à la ligne Sega Ages? Que diriez-vous de SegaSonic le hérisson? Que pensez-vous de la composition actuelle jusqu’à présent? Partagez vos réflexions ci-dessous.

