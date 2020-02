SEGA et Puma collaborent pour une nouvelle ligne de vêtements Sonic

Avez-vous attendu avec impatience de nouvelles marchandises de Sonic? Voulez-vous montrer votre amour pour le personnage avec des vêtements qui valent vraiment la peine d’être utilisés? Ensuite Cougar Il vous a couvert. Grâce à une collaboration avec SEGA, les deux sociétés ont lancé une nouvelle gamme de vêtements et de chaussures inspirée du hérisson bleu, et la vérité est que rien ne semble mauvais.

Chaussures de tennis RS-X³ SONIC Par exemple, ils n’ont pas l’air si mal. Il y a une paire aux couleurs de Sonic et une autre inspirée de son adversaire, le Dr. Robotnik. Les deux sont disponibles en tailles enfants et adultes. Dans la collection, vous trouverez également une série de sweat-shirts avec des motifs et des couleurs simples, et un peu plus de chemises luxuriantes avec des illustrations du hérisson et de ses amis.

Cliquez sur les images pour les voir en haute résolution.

Cette nouvelle gamme de vêtements est apparue à quelques jours de la première du film Sonic, que nous pouvions déjà voir et ici vous pouvez connaître nos impressions.

Source: Cougar

