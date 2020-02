SEGA et Puma dévoilent une nouvelle ligne de chaussures et de vêtements Sonic The Hedgehog

Sega et Puma ont officiellement dévoilé une nouvelle gamme de Sonic l’hérisson marchandises de collaboration.

Ce lot de merch comprend Sonic l’hérisson baskets, chemises et pulls à capuche à thème. Les produits seront disponibles en tailles adulte et enfant, les versions adultes sortiront le 7 février, tandis que la collection enfant sortira le 15 février.

Découvrez quelques images d’aperçu ci-dessous:

PUMA, la marque de sport la plus rapide au monde, et Sonic, le hérisson le plus rapide du monde, unissent à nouveau leurs forces avant la sortie du film à succès «Sonic the Hedgehog ™». Le célèbre personnage de jeu vidéo bleu de SEGA® sera présenté dans une nouvelle collection, qui joue avec les conceptions et les graphiques qui apparaissent dans le jeu et le film.

Mélangeant le côté ludique de Sonic avec le design sport de PUMA, la collection PUMA x SONIC se compose de la sneaker RS-X³ SONIC dans deux nouveaux coloris avec un aspect de grille semi-transparent blanc ou noir, des touches de couleurs vives et des accents dorés, disponibles dans les tailles adultes et enfants. La collection est complétée par le sweat à capuche PUMA x SONIC en bleu vif ou noir élégant, et les t-shirts PUMA x SONIC avec des graphismes à l’avant et à l’arrière ainsi qu’un tee-shirt avec imprimé AOP. Complétant cette goutte PUMA x SONIC, la nouvelle collection propose également des vêtements, des chaussures et des accessoires assortis pour les enfants, ornés d’imprimés sympas et de notes de l’univers Sonic.

Perturbant la vitesse du son avec style, la collection PUMA x SONIC arrive dans le monde sur PUMA.com, dans les magasins PUMA et certains détaillants le 7 février, tandis que la collection pour enfants arrive le 15 février.

