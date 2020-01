Sega Europe abandonne les boîtes de jeu en plastique sur PC, tout le monde devrait suivre

Après ce que je suppose être un essai avec Football Manager l’année dernière, Sega Europe a pris la décision de fabriquer toutes les boîtes pour ses versions PC en carton. Ils seront fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés et seront eux-mêmes 100% recyclables.

Voici l’annonce, le premier jeu étant une réédition du compendium de Total War: Rome II:

Les boîtes spéciales que Sega utilisera sont plus chères que les boîtiers de DVD ordinaires, mais on estime que le coût sera compensé dans le transport, car les cartons sont plus petits et plus légers.

Bien que ce soit un début, c’est aussi un fait qu’en 2020, le marché des jeux PC physiques s’est presque tari, donc j’espère que les succès dans cette extrémité du marché pourront convaincre Sega – et d’autres éditeurs – de se réunir et de voir si les essais peuvent être fait sur la livraison de jeux sur console dans ces cas plus respectueux de l’environnement.

Des entreprises comme Nintendo ont innové ici dans le passé, en réduisant la quantité de plastique utilisée dans leurs boîtiers, mais le fait demeure que dans la plupart des régions du monde, vous ne pouvez pas recycler les boîtiers de jeux via la collecte kerbside, donc passer au carton serait être une grande amélioration à cet égard.

Il y aurait également un bon sens de symétrie pour tous les éditeurs de PC qui se tournent vers les boîtes en carton dans le crépuscule du marché physique, car c’est ainsi qu’ils étaient emballés depuis si longtemps dans les premiers jours de la plate-forme.

