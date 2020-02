Sega Europe rend les emballages de jeu 100% recyclables

La branche européenne de Sega a prévu de créer des emballages 100% recyclables pour l’ensemble de sa bibliothèque PC.

Ce changement fait suite au succès de l’emballage 100% recyclable de Football Manager 2020 en novembre 2019.

Le premier jeu à recevoir le nouveau traitement sera le prochain Total War: Rome II – Enemy at the Gates Edition. Le titre de Creative Assembly sort le 6 février.

Sega Europe et Sports Interactive – connus pour Football Manager – se sont engagés à réduire leur impact sur l’environnement, alors qu’ils recherchaient des solutions possibles. Trouver une alternative au plastique qui conserve une image respectable était l’un de ces défis.

Le nouvel emballage est composé à 100% de carton recyclé et recyclable, le manuel du jeu est également composé à 100% de matériaux recyclés et recyclables. Pour couronner le tout, l’emballage est ensuite enveloppé de polyéthylène 100% recyclable.

“Nous sommes fiers que Creative Assembly soit en mesure de collaborer avec SEGA sur cette grande initiative pour aider à réduire les déchets plastiques et faire partie de ce petit pas vers une industrie plus verte”, a déclaré Rob Bartholomew, directeur produit de Total War.

Le président et chef de l’exploitation de Sega Europe, Gary Dale, a ajouté: «Cette initiative souligne l’engagement de Sega Europe à réduire ses déchets plastiques et ses efforts continus pour mettre en œuvre des pratiques commerciales respectueuses de l’environnement.

“Nos estimations concernant Football Manager 2020 suggèrent que nous économiserions jusqu’à 20 tonnes d’emballages en plastique pour ce seul titre. Par conséquent, cette étape pour le reste de notre portefeuille de PC entraînerait une augmentation exponentielle de cette économie.

“Nous aimerions réitérer l’appel de Miles à partir de septembre 2019 aux industries du divertissement pour étudier des solutions d’emballage similaires, à travers les films, les jeux et la musique afin que nous puissions collectivement observer une réduction drastique de la production d’emballages en plastique et des déchets et de la pollution qui y sont associés, au cours des prochaines années. »