Sega Forever ne se limite plus aux jeux pour smartphones

Il y a quelques années, Sega a lancé sa série Sega Forever – une gamme de versions gratuites pour smartphone de ses titres classiques d’antan. Il était considéré comme le moyen de Sega de reconnecter ses fans avec son ancien catalogue estimé, et, malgré certains problèmes de dentition, il est devenu un moyen précieux de garder vivante la mémoire des jeux Sega classiques.

Avec le soixantième anniversaire de la société qui se profile, il a été annoncé que les canaux sociaux de Sega Forever seraient libérés de leurs chaînes de smartphone et commenceront à couvrir le catalogue rétro de Sega sur toutes les plateformes, ainsi que l’histoire de la société elle-même. Cela signifie que les comptes de médias sociaux du service publieront une plus grande variété de contenu provenant de nombreux autres jeux – dont certains n’ont peut-être pas été vus auparavant. Cela signifie également que nous verrons un contenu vidéo plus exclusif dans le même sens que l’excellente interview de 2018 avec le seul et unique Yuzo Koshiro.

Voici une déclaration officielle de l’équipe Sega Forever:

Les canaux sociaux de SEGA Forever prendront désormais en charge les versions rétro-liées de SEGA comme SEGA AGES, tout en célébrant l’histoire plus large de SEGA. C’est le moment idéal pour cela, car 2020 marque notre 60e anniversaire. Nous partagerons des illustrations moins connues et jamais vues auparavant que nous avons découvertes, et revivrons certains de nos moments et personnages SEGA préférés avec les fans. En fin de compte, nous ferons également plus de fonctionnalités vidéo comme l’interview de Yuzo Koshiro que nous avons publiée il y a quelque temps. Nous avons hâte d’entendre nos fans et de voir quel contenu ils apprécient le plus!

Sega a clairement de grands projets pour cette année – elle a déjà annoncé une campagne spéciale au Japon ainsi qu’un nouveau personnage de mascotte pour l’accompagner.

.