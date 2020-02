SEGA laisse entendre qu’il révélera bientôt quelques surprises liées à Sonic

Juste dans la transition de 2019 à 2020, SEGA a révélé qu’il avait de grands projets pour Sonic, ce qui ne devrait pas être surprenant si l’on considère que son 30e anniversaire approche. Avec la nouvelle année, de nombreuses publicités ont été promises et, apparemment, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour rencontrer les premières.

Récemment, SEGA a confirmé sa présence au South by Southwest 2020 (SXSW 2020), une congrégation de multiples événements axés sur diverses formes de divertissement, comme le cinéma, la musique et, bien sûr, les jeux vidéo. La société a non seulement annoncé qu’elle aura un panel axé sur Sonic the Hedgehog, mais a également prévu que lors de cet événement, elle annoncerait les plans qu’elle prépare autour de la franchise. La meilleure chose est qu’il a été suggéré que, comme d’habitude, lors de l’exposition “1 ou 2 annonces spéciales” soient faites, les fans de hérissons ont donc été invités à être à l’affût de cette cérémonie.

Pour le moment, il n’y a plus de détails à ce sujet, mais la bonne nouvelle est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître les surprises que SEGA réserve par rapport à cet événement, puisque le SXSW 2020 aura lieu du 13 au 22 mars, donc Il ne reste plus qu’à attendre quelques semaines pour le découvrir. Le panel officiel de Sonic the Hedgehog est prévu pour le 20 mars dans l’après-midi. Nous vous rappelons que, comme toujours, dans LEVEL UP, vous pouvez trouver tous les détails sur cette annonce, nous vous invitons donc à marquer votre calendrier et à consulter le site à ces dates afin de ne pas perdre de détails.

Qu’attendez-vous de SEGA et Sonic? Vous attendez-vous à ce que l’événement annonce quelque chose en rapport avec la marchandise hérisson ou qu’il s’agisse d’un jeu vidéo? Dites-le nous dans les commentaires.

Vous devez prendre en compte que le film Sonic the Hedgehog sortira dans quelques jours, bien avant cet événement, de sorte que l’annonce surprise peut ne pas avoir à voir avec le film, sauf s’il s’agit de l’annonce du Versions Blu-ray et DVD. Quoi qu’il en soit, si vous êtes un fan de Sonic et de ses amis, vous devrez faire attention à SEGA en 2020, car la campagne Sonic 2020 est déjà en cours, ce qui réserve de nombreuses surprises aux fans de hérisson bleu. En attendant, nous vous recommandons de lire plus de nouvelles liées à l’animal de compagnie SEGA sur cette page.

