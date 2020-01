Sega lance le projet secret “SONIC2020”

Nous espérons en quelque sorte que ce n’est pas une suite du film. (Image: Sega)

D’accord, nous avons donc de bonnes nouvelles pour vous, fans de Sonic. Mais rassurez-vous, ce n’est pas lié au film. Parce que nous savons tous comment celui-ci s’est déroulé au cours de 2019, hein? Heureusement, cela n’a rien à voir avec le prochain film. En fait, cela pourrait juste être le tout début d’un tout nouveau chapitre dans l’univers des héros bleus.

Sega a mystérieusement pris un communiqué de presse au Japon pour annoncer le projet «SONIC2020». Cela prendra la forme de mises à jour mensuelles publiées sur un nouveau site portail le 20 de chaque mois de cette année. Cependant, aucun autre détail détaillé n’a été apporté à la réunion. Mais, pour tout ce que nous savons – quelque chose de grand pourrait être en préparation pour 2020. Mais, vous savez, il pourrait également s’agir d’une suite de film potentielle qui promet de prendre le relais de la première version. Pour être honnête, nous ne savons pas exactement ce que fait Sega pour l’instant. Nous savons cependant que quelque chose de bleu se présente cette année.

À moins que vous ne parliez couramment le japonais, vous souhaiterez peut-être activer ces plug-ins de traduction. De cette façon, vous pouvez vous asseoir et regarder les révélations mensuelles avec facilité en croisant les doigts pour de nouveaux jeux pleins d’espoir cette année. Et, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ce que SONIC2020 apporte au fur et à mesure que les nouvelles arrivent. Jusque-là – restez précis.

Allez-vous conserver ces notifications pour le projet Sonic plutôt intrigant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Oh, et vous pouvez également accélérer sur notre chaîne YouTube officielle pour encore plus de nouvelles, de tendances et de fonctionnalités?

