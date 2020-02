SEGA prépare une série de vidéos centrées sur Sonic

Sonic vole les réflecteurs grâce en grande partie à son film en direct, qui est déjà dans les salles et a de bons résultats. Apparemment, cela pourrait être un augure du succès que 2020 réserve au Blue Hedgehog. SEGA avait déjà laissé entendre que ce serait une bonne année avec des surprises pour Sonic et pour tenir ses fans à jour, il a récemment révélé qu’il dirigera une série de streams axés sur Sonic.

La société japonaise a annoncé via Twitter qu’elle inaugurerait dans quelques jours une série mensuelle d’émissions centrées sur le hérisson bleu, qui s’appellera “Sonic Station Live”. Le premier chapitre est prévu pour le jeudi 20 février à 3 h 00 (heure de Mexico) et sera diffusé sur YouTube. Si vous vous demandez pourquoi ce sera si tôt, nous vous disons que c’est parce que l’événement sera en charge de la division japonaise, il est donc important que vous sachiez que l’événement sera transmis en japonais, bien sûr.

Si vous êtes un grand fan du hérisson, vous ne voudrez peut-être pas le manquer, car, bien que pour le moment on ne sache pas avec certitude de quoi ils parleront, il était déjà prévu que la transmission inclurait la présentation de tout sur l’univers Sonic the Hedgehog, des jeux aux les derniers produits et marchandises, rapporte Gematsu.

Comme vous pouvez le voir, vous ne devriez peut-être pas être si excité si vous voulez voir un aperçu d’un nouveau projet de hérisson, encore moins si vous attendez une annonce d’un jeu vidéo. Cependant, il est possible que SEGA surprenne dans certains de ces flux axés sur Sonic, compte tenu du fait que la société a laissé entendre qu’en 2020, il y aura des surprises, qui pourraient servir de prélude à son 30e anniversaire.

「SONIC2020」 プ ロ ジ ェ ク ト 公式 生 放送 番 組

「ソ ニ ッ ク ス テ ー シ ョ ン EN DIRECT!」 放送 決定!

ソ ニ ッ ク に 関 ム の 話題 話題 か ら 、 注目 の ズ の 情報 な 回 日 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

番 組 は こ ち ら

⇒https: //t.co/xBZpQmiNrw#sonic pic.twitter.com/JElw0A3zis

– セ ガ 公式 ア カ ウ ン ト (@SEGA_OFFICIAL) 14 février 2020

Et vous, serez-vous au courant de cette transmission? Pensez-vous qu’ils anticipent toute surprise que SEGA prépare? Qu’aimeriez-vous qu’ils annoncent? Dites-le nous dans les commentaires.

Ce ne sera pas le seul événement où il y aura des nouvelles de Sonic. SEGA a déjà confirmé sa présence au SXSW 2020, un événement dans lequel il devrait partager quelques annonces sur Sonic. Si vous ne voulez pas manquer toutes les actualités liées au hérisson bleu, nous vous invitons à visiter cette page.

