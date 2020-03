SEGA se prépare déjà à célébrer le 60e anniversaire de l’entreprise

SEGA a été fondée le 3 juin 1960. Au fil des ans, cette société est devenue l’une des plus importantes de l’industrie du jeu vidéo et nous a livré des centaines de jeux formidables. Cette année marquera 60 ans de création de SEGA, et il semble qu’ils envisagent de célébrer grand en 2020.

Le site officiel de cette célébration a été récemment découvert, où plusieurs surprises sont prévues, qui pourraient être liées à Segata Sanshiro. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Segata Sanshiro était un personnage fictif faisant la promotion de SEGA Saturn principalement au Japon. L’entreprise prépare-t-elle une Saturn Mini?

C’est le message qui apparaît sur la page anniversaire.

“Salut! Ventilateur SEGA. Ah! Vous avez donc atteint cette page. Vous devez vraiment aimer SEGA! Veuillez patienter encore un peu jusqu’à ce que le site soit ouvert! »

Pour le moment nous savons que le 25 mars il y aura une annonce. Les plans de SEGA pour sa célébration du 60e anniversaire sont actuellement inconnus. Cependant, à l’approche du 3 juin, de plus amples informations devraient être publiées.

Via: SEGA

