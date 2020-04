Sega Shiro doit arrêter Sega de faire faillite dans cette nouvelle vidéo

Sega célèbre actuellement son 60e anniversaire et s’amuse à faire des vidéos sur le mur pour célébrer Hiroshi Fujioka, un acteur qui a joué le rôle de la mascotte de Sega Saturn à l’époque. Dans la vidéo ci-dessus, nous voyons son fils Maito Fujioka reprendre le rôle du plus grand fan de Sega pour orner le terrain de jeu de l’école.

Au fur et à mesure que la vidéo avance, elle devient de plus en plus étrangère. Voici la traduction gracieuseté des gens de Siliconera:

Fille 1: “Sega Shiro, est-ce un interrupteur?”

Sega Shiro: «C’est Sega! (Game Gear – sorti en 1990) ”

Fille 2: “Ce sont ces lunettes de soleil?”

Sega Shiro: «C’est Sega! (Lunettes Sega 3-D – sortie en 1987) ”

Fille 3: “C’est un sac à dos?”

Sega Shiro: «C’est Sega! (Sega Saturn – sorti en 1994)

Fille 4: “Qu’est-ce que tu portes toujours?”

(Entrez la scène du flashback)

Segata Sanshiro: “Sega Shiro!”

Sega Shiro: «Père…»

Segata Sanshiro: «Apportez-le! Plus forte! Maîtrisez votre Sega! “

Sega Shiro: «Sega! Sega! Sega! ”

Segata Sanshiro: “A bientôt.”

(Segata Sanshiro explose, quitte le flashback)

Sega Shiro: “Père !!!”

Fille 4: “Regardez là-bas!”

???: “Sega est tellement dépassé!”

Sega Shiro: “Espèce de connard!”

Sega Hatan Shiro: «Faites faillite! Faire faillite! Faites faillite, Sega !!! ” Sega Shiro: “Père, je protégerai Sega!”

À l’approche du 60e anniversaire de Sega le 3 juin, nous attendons avec impatience d’autres ébats de Sega Shiro dans les semaines à venir. Si quelqu’un peut sauver Sega de la faillite, c’est sûrement lui!

