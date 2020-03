Sélection de jeux Nintendo Switch. De 0 € à 20 €

Nous devons rester à la maison, sauf si nous n’avons pas d’autre choix que de sortir, ce qui est strictement nécessaire, c’est-à-dire que nous devons aller travailler ou acheter des aliments de base. Par conséquent, puisque nous serons dans nos maisons pendant longtemps, nous vous apportons un sélection de jeux de qualité et que vous pouvez trouver dans le Nintendo Switch eShop de 0 euros à 20. Nous avons essayé de faire une liste variée avec des titres qui couvrent de nombreux genres et que la plupart d’entre eux peuvent vous offrir de nombreuses heures de jeu.

Notre sélection de jeux de 0 à 20 euros dans l’eShop Nintendo Switch

Baba c’est toi – 12,49 € – Analyse blasphématoire – 14,99 € jusqu’au 22/03, puis 24,99 € – Bundle complet AnalysisBleed – 4,13 € jusqu’au 04/04, puis 27,99 € BOXBOY! + BOXGIRL! (Démo) – 9,99 € – AnalyseCuphead – 19,99 € – Dauntless Analysis – Gratuit Dragon’s Dogma: Dark Arisen – 19,79 € jusqu’au 26/03, puis 29,99 € – Devil May Cry 3 Special Edition – 19,99 € – Final Fantasy VII Analysis – 15,99 € – Fortnite Analysis – GratuitChevalier creux – 14,99 € – Review Mega Man Legacy Collection – 9,89 € jusqu’au 26 mars, puis 14,99 € Mega Man Legacy Collection 2 – 9,89 € jusqu’au 26 mars, puis 14,99 € Mega Man X Legacy Collection – 9,99 € jusqu’au 26 mars , puis 19,99 € – Mega Man X Legacy Collection 2 Review – 9,99 € jusqu’au 26/03, puis 19,99 € – Mega Man Review 11 – 14,99 € jusqu’au 3/26, puis 29,99 € – ReviewŌKAMI HD – 11,99 € jusqu’au 3/26 , puis 19,99 € – AnalysisOri et la forêt aveugle: édition définitive – 19,99 € Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 19,79 € jusqu’au 26/03, puis 29,99 € – AnalysisSayonara Wild Hearts – 11,99 € Snipperclips (Demo) – 19,99 € – Sonic Analysis Mania – 19,99 € – AnalyseVallée de Stardew – 13,99 € Tetris 99 – Gratuit avec abonnement à Nintendo Switch OnlineParc Thimbleweed – 19,99 € – AnalysisThronebreaker: The Witcher Tales – 19,99 € Undertale – 14,99 € – AnalysisWarface – GratuitWarframe – Wargroove gratuit – 16,99 € – Analyse

C’est la sélection que nous avons faite, mais nous avons sûrement laissé de nombreux titres sans ajout. Si vous souhaitez partager les jeux que vous aimez le plus dans cette gamme de prix que nous avons établie, n’hésitez pas à le faire, que ce soit dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Je suis sûr qu’il y aura des gens qui vous remercieront.

