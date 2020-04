Selena Gomez a poursuivi ce jeu vidéo pour “utilisation de son image sans sa permission”

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

16/04/2020 19:44

Tu te souviens quand en 2013 Lindsay Lohan poursuivi Jeux Rockstar parce que selon elle, ils avaient utilisé son image sans sa permission dans le titre? Eh bien, quelque chose de similaire se produit maintenant, sauf que la personne qui dépose la plainte est Selena Gomezz, et il le fait contre un jeu de téléphone portable à profil bas.

Gomez a déposé une plainte contre la société responsable du jeu vidéo Clothes Forever – Jeu de coiffure, un jeu mobile qui “vous permettra de vivre tous vos fantasmes et de devenir la fashionista que vous êtes destiné à être”. Pour être honnête, il s’agit d’une application discrète avec microtransactions.

Tel que rapporté Variété, Gomez poursuit Guangzhou Feidong Software Technology Co. et la société britannique MutantBox Interactive Limited par 10 millions de dollars, alléguant qu’ils ont utilisé son image, en particulier la couverture du magazine Flare, sans votre permission. Apparemment Gomez est l’une des trois autres célébrités dont les images se trouvent dans le jeu, et elles sont Taylor Swift et Kim Kardashian. Ici, nous laissons la photo pour que vous puissiez juger par vous-même si la demande doit se poursuivre:

Source: Variété

Hugh Jackman confirme qu’il ne reviendra PAS en tant que Wolverine

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.