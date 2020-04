Selon Koei Tecmo, la localisation de Scramble de Persona 5 est toujours en cours de planification

Depuis son lancement au Japon en février – et très probablement avant cela aussi – les fans de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers espéraient voir la sortie du jeu à l’ouest. Heureusement, un nouveau rapport financier de Koei Tecmo semble donner un nouvel espoir à un port localisé.

La société a publié son rapport pour l’exercice 2019, et bien qu’il ne soit actuellement disponible qu’en japonais, l’utilisateur Twitter @ bk2128 a proposé un résumé des traductions. Koei Tecmo a enregistré de meilleurs résultats en glissement annuel, les ventes à l’étranger augmentant bien et, comme vous pouvez le voir, les localisations pour Persona 5 Scramble et Nioh 2 DLC sont “ toujours en cours de planification ”.

Les plans à venir de Koei Tecmo sont tous connus jusqu’à présent:

-Fairy Tail RPG le 25 juin

-Harukanaru Toki no Naka de 7 le 18 juin

-Nioh 2 DLC et la localisation de Persona 5S sont toujours en cours de planification https: //t.co/qKIOzQoeQ2 pic.twitter.com/XpNfqirPBU— 黒 凧 BlackKite (@ bk2128) 27 avril 2020

Il convient de noter qu’Atlus USA, qui publierait le titre en Amérique du Nord si un tel port devenait réalité, n’a pas encore mentionné de version occidentale. Le mois dernier, cependant, une enquête de l’éditeur a demandé aux fans de Persona s’ils souhaitaient que Persona 5 Scramble soit localisé.

Pensez-vous que ce n’est qu’une question de temps avant d’entendre une annonce officielle pour celui-ci? Aimeriez-vous voir Persona 5 Scramble se rendre à l’ouest? Dites-nous ci-dessous.

