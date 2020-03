Selon les japonais, ce sont les meilleurs et les pires jeux de Final Fantasy

Final Fantasy est une énorme saga internationale et est très appréciée des joueurs japonais. C’est pourquoi beaucoup ont été frappés que la NHK, la chaîne de télévision publique de ce pays, ait fait une enquête afin que les joueurs de ce pays choisissent quels étaient les meilleurs et les pires jeux de Final Fantasy.

Selon le public de NHK (via reddit), la meilleure livraison de Final Fantasy est Final Fantasy X. C’est vrai, le jeu JRPG qui a fait ses débuts en 2001 sur PlayStation 2 et a atteint plus de plateformes a gagné le cœur de La majorité du public japonais.

En suivant les étapes de Final Fantasy X, nous avons 2 livraisons parmi les plus mentionnées parmi les meilleures. Nous parlons de Final Fantasy VII et Final Fantasy VI, qui sont arrivés dans les années 90 et ont fait que beaucoup en Occident sont tombés amoureux de Final Fantasy et du JRPG. Quatrièmement, il y a Final Fantasy IX, une aventure PlayStation qui a servi de retour aux racines de la franchise.

Assez du bon, quel est le pire épisode de Final Fantasy selon les Japonais? Le dernier endroit était Final Fantasy Record Keeper, un jeu DeNA qui est arrivé sur iOS et Android en 2014. Si nous nous concentrons sur les livraisons qui peuvent être envisagées pour la série principale, nous avons Final Fantasy et Fnal Fantasy XIII-2, qui étaient respectivement 24e et 29e.

Voici la liste complète:

Les meilleurs versements Final Fantasy selon les Japonais

Final Fantasy X (2001)

Final Fantasy VII (1997)

Final Fantasy VI (1994)

Final Fantasy IX (2000)

Final Fantasy XIV (2013)

Final Fantasy V (1992)

Final Fantasy VIII (1999)

Final Fantasy IV (1991)

Final Fantasy XI (2002)

Final Fantasy XV (2016)

Final Fantasy Tactics (1997)

Final Fantasy III (1990)

Crisis Core: Final Fantasy VII (2007)

Final Fantasy XIII (2009)

Final Fantasy XII (2006)

Final Fantasy Type-0 (2011)

Final Fantasy Crystal Chronicles (2003)

Final Fantasy II (1988)

Final Fantasy X-2 (2003)

Mobius Final Fantasy (2015)

Retour de foudre: Final Fantasy XIII (2013)

Final Fantasy Tactics Advance (2003)

Dissidia Final Fantasy (2008)

Final Fantasy (1987)

Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates (2007)

Dissidia 012 Final Fantasy (2011)

Final Fantasy Adventure (1991)

Final Fantasy XIII-2 (2011)

Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time (2009)

Gardien des records de Final Fantasy (2014)

Il convient de noter que l’enquête ne se limitait pas aux meilleurs et aux pires jeux Final Fantasy, mais explorait également d’autres catégories, telles que le meilleur personnage ou le meilleur patron.

En eux, Final Fantasy VII est également positionné comme l’un des favoris de la communauté, bien que nous puissions également voir certains de Final Fantasy X et Final Fantasy IX.

Nous présentons les deux listes ci-dessous:

Les meilleurs personnages de Final Fantasy selon les Japonais

Nuage (VII)

Aerith (Aeris) (VII)

Vivi (IX)

Zidane (IX)

Emet-Selch (XIV)

Tidus (Tiida) (X)

Foudre (XIII)

Tifa (VII)

Zack (Core Crisis)

Les meilleurs patrons et invocations de Final Fantasy selon les Japonais

Chevaliers de la ronde (VII)

Kefka (VI)

Anima (X)

Oméga (V)

Valefor (X)

Final Aeon de Braska (X)

Baamut ZERO (VII)

Syldra (V)

Sephiroth plus sûr (VII)

Et pour vous, quels sont les 5 meilleurs jeux Final Fantasy? Selon vous, quels sont les 5 pires? Dites-le nous dans les commentaires.

