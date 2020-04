Semaine Overwatch Hero Pool du 27 avril

McCree, Widowmaker, Wrecking Ball et Mercy sont les héros bannis d’Overwatch pour la semaine du 27 avril.

C’est une tradition maintenant. Chaque semaine, une sélection de héros; deux DPS, un char et un support, sont interdits d’Overwatch. Si les pools de héros étaient différents entre l’Overwatch League, les prétendants et le jeu compétitif, Blizzard a décidé plus tôt ce mois-ci de tenir un seul projet et d’interdire les mêmes héros pour tous les joueurs.

🛑STOP! 🛑 Ces héros ne sont pas autorisés à passer la semaine prochaine. Echo, d’autre part … 👀 # OWL2020 pic.twitter.com/y4QTe4tdD1 – Overwatch League (@overwatchleague) 27 avril 2020

Le pool de héros de la semaine du 27 avril supprime McCree, Widowmaker, Wrecking Ball et Mercy de la liste des héros disponibles.

McCree et Widowmaker réchauffent à nouveau le banc

Les héros de Hitscan ont pris un nouveau coup aujourd’hui, McCree et Widowmaker étant interdits pendant une semaine. C’est la troisième fois que ces héros sont repêchés dans la réserve de héros, au désespoir des joueurs de hitscan.

Pour contrer Pharah et Echo, certains héros peuvent encore faire le travail. Soldat: 76 personnes ont vu leur popularité augmenter la dernière fois que McCree et Widowmaker ont été interdits. Ashe aussi – dont l’utilité en tant que héros de hitscan est souvent débattue par rapport à l’étourdissement de McCree ou à l’efficacité de Widowmaker.

Les joueurs d’écho peuvent revenir sur le nouveau héros

La joie d’avoir Echo dans des jeux compétitifs a été courte – une semaine après ses premiers pas dans Overwatch, Echo a été bannie de la Ligue Overwatch et des jeux compétitifs. Avec ce nouveau pool de héros, l’interdiction est levée et Echo est de retour.

Ses principaux compteurs, McCree et Widowmaker, ne pourront pas l’arrêter cette semaine car ils n’ont pas réussi à dépasser le pool de héros. Malheureusement, Mercy, son duo de guérison aussi. Cela ne devrait pas empêcher les joueurs d’Echo de bien performer cette semaine, car le retour de Hero 32 est très attendu.

Mercy ne sera pas là pour garder les enfants

Si McCree et Widowmaker ne sont plus des menaces pour les héros volants, cela ne signifie pas que Pharah reviendra dans les cieux cette semaine. Son partenaire de soutien, Mercy, est sorti pour la semaine du 27 avril. Si Ana ou Baptiste peuvent atteindre Pharah pour la guérir, le héros du projectile n’est pas aussi puissant ou utile sans Mercy.

L’acte de disparition de Mercy cette semaine sera très probablement ressenti par les joueurs d’Echo. Le duo Mercy / Echo s’est avéré être un puissant, car Mercy peut garder Echo pour laisser l’IA tuer une équipe entière sans se soucier de sa propre survie.

Wrecking Ball, un héros incontournable?

De tous les héros interdits cette semaine, Wrecking Ball est celui qui a le moins d’impact sur les prochains jeux. McCree et Widowmaker sont les héros hitcan les plus puissants d’Overwatch, tandis que Mercy est essentiel à certaines stratégies et se marie bien avec les héros volants. D’un autre côté, Wrecking Ball est utile, mais pas obligatoire.

Les doubles boucliers fonctionnent bien, et la plongée peut toujours se produire avec Winston et D.Va. Wrecking Ball est plus une gêne pour les adversaires que la partie centrale de la composition de l’équipe.

Ce pool de héros aura un impact sur Overwatch League, les prétendants et les jeux compétitifs du 27 avril au 4 mai.