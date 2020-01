Sensor Tower montre les résultats financiers des jeux mobiles Nintendo

Une année de plus, le média Sensor Tower est chargé de mesurer les résultats obtenus au niveau financier par le logiciel spécialisé du Grand N, en particulier les jeux développés après l’accord de collaboration avec la société DeNA qui ont été dirigés vers le territoire de la les appareils mobiles. Le principal chiffre avec lequel nous devrions rester est que les avantages ont été un milliard de dollars – l’équivalent de l’expression 1 milliard de dollars, nous connaissons déjà la différence lors de la dénomination des montants par le système anglo-saxon – en ce qui concerne les téléchargements obtenus via iOS et Android. Ce chiffre dans l’abstrait ne dit pas grand-chose, mais si nous regardons à quels jeux ce montant global a été atteint, la chose change: 61% correspond à Héros de Fire Emblem, un fait cohérent avec le fait que pendant des mois, il a été un événement non-stop, Animal Crossing: Pocket Camp, un 12%, Dragalia Lost 11% – toujours tributaire de la visite du territoire ibérique – est loin, Mario Kart Tour avec 8%, Super Mario Run avec 7% et Dr Mario World avec 1%, compréhensible si l’on considère qu’il a été le dernier à rejoindre la famille sur la base de ces données collectées au 26 janvier, il est nécessaire de continuer à observer son évolution ultérieure pour terminer l’analyse de son impact.

Données de la tour de détection pour 2019

Quant aux marchés d’où proviennent ces revenus, le Japon représente 54%, les États-Unis 29% et les 17% restants en Europe. Au lieu de cela, si nous assistons à nombre de téléchargements, Super Mario Run C’est lui qui gagne de front, avec 244 millions d’entre eux – pas en vain le premier qui arrive est celui qui frappe le plus dur -, suivi par 147 millions de téléchargements de Mario Kart Tour et un modeste 4% du total des téléchargements par le mentionné Fire Emblem Heroes; cette différence pourrait s’expliquer par le fait que le premier est acheté une fois et c’est tout, au lieu que le dernier contient beaucoup plus de microtransactions à l’intérieur, ce qui signifie que même s’il est téléchargé moins de fois, plus d’argent est dépensé.

