Sentez le rythme de la musique avec ces écouteurs Pikachu

L’un des pays où il a coûté son entrée sur le marché du jeu vidéo, mais où il y a évidemment une grande veine, c’est en chinois. Il n’y a rien de plus à voir que la multinationale China Tencent est en charge de la distribution des consoles Nintendo Switch et de leurs jeux vidéo dans le pays chinois. Heureusement, comme on dit, le marché du jeu vidéo pénètre peu à peu en Chine, et c’est une très bonne chose pour les entreprises.

Sentez-vous comme Pikachu avec ces écouteurs Razer

L’une des sociétés les plus importantes dans le monde des jeux vidéo au niveau des accessoires est Razer. Ladite société et The Pokémon Company ont conclu un accord pour lancer des écouteurs sans fil Pikachu en Chine. Sonne bien, non? Les écouteurs sans fil, dont la taille sera de 13 mm, auront une excellente qualité sonore ainsi qu’une annulation du bruit, une résistance à l’humidité, un assistant vocal, et bien sûr, leur connexion se fera via Bluetooth. Le chargeur, comment pourrait-il en être autrement, est un Pokéball. Avec une seule charge, le casque durera environ 3 heures. Cependant, le Pokéball a cinq charges, donc si nous les additionnons ensemble, les écouteurs auront environ 15 heures d’autonomie.

Voir aussi

Ces écouteurs, comme nous l’avons vu, ils sortiront en principe en Chine, et sa date de sortie est 16 avril. Espérons que cela atteigne l’ouest et que nous pouvons écouter la musique au rythme de Pika Pika, non?

Source

Connexes