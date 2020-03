Sera-ce la carte de la Battle Royale de CoD: Modern Warfare?

Peut-être que le mode Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare est l’un des secrets les moins bien gardés, cependant, ces rumeurs et fuites qui pointent vers une expérience indépendante et un accès gratuit sont assez intéressantes, à tel point qu’Activision a commencé une recherche pour trouver Les responsables de la publication des informations. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle fuite est apparue et semble expliquer la carte sur laquelle Warzone aura lieu.

Un rapport de Dexerto a révélé les informations non officielles les plus récentes sur l’arrivée de Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare et cette fois, c’est la carte supposée sur laquelle l’action se déroulera. Un utilisateur de reddit a publié la carte qui accueillerait bientôt les joueurs dans Warzone et nous pouvons y voir un design qui n’est pas loin de ceux utilisés dans ce type de propositions, mais qui a toujours une variété intéressante de scénarios .

La carte Warzone, si elle est réelle, comprendrait des zones de haute montagne, des espaces de type rural dans les banlieues, des complexes de type urbain dans le centre, ainsi que des zones de type industriel qui peuvent être fournies pour différents types de stratégie Afin d’être le dernier à survivre et à remporter la victoire.

Jusqu’à présent, ni Activision, ni Infinity Ward, n’ont confirmé l’arrivée d’un mode Battle Royale dans Call of Duty: Modern Warfare, cependant, l’annonce est attendue dans les prochains jours compte tenu de la quantité d’informations qui ont été généré et le battage médiatique qui existe autour de cette possibilité.

Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la livraison la plus récente de la franchise.

