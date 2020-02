Serait-ce la fonction du comportement mystérieux de la nouvelle Xbox?

Il y a quelques semaines, une image a émergé qui nous montrait l’arrière de la nouvelle Xbox. Tout semblait normal, jusqu’à ce que nous réalisions qu’il existe un port plutôt inhabituel. Eh bien, un nouveau rapport précise que Ce comportement peut être un moyen d’étendre le stockage en mémoire.

Selon un rapport Thurott, le comportement entre le port HDMI et l’audio numérique, se chargerait de résoudre d’éventuels problèmes de stockage. Cependant, cette entrée ne serait jamais vue auparavant dans une console de jeux vidéo.

Le port n’est pas une unité de stockage extensible traditionnelle. Apparemment, il est trop gros pour une carte SD et trop petit pour un SSD. Au lieu de cela, un membre de Thurott a proposé une explication différente: une carte CFExpress Type B.

Le rapport accepte que le port puisse tenir sur une carte CFExpress, qui peut être utilisée pour ajouter du stockage à une console. Mais Les cartes CFExpress sont actuellement assez chères et les modèles qui offrent 512 Go de stockage coûtent jusqu’à 600 $.

Pour le moment, tout cela n’est que spéculation. Microsoft n’a rien mentionné à ce sujet et il est possible que la version finale du matériel modifie complètement ce comportement, ou je l’ai terminé en éliminant. De même, le prix des cartes CFExpress est trop élevé pour les consommateurs et n’est pas une option viable. Nous ne pouvons qu’attendre et voir ce que la Xbox Series X offrira.

Sur des questions similaires, Final Fantasy XV et Wolfenstein: Young Blood arriveront sur Xbox Game Pass demain. De même, Microsoft vous paiera pour trouver des failles de sécurité sur Xbox Live.

Via: Thurott

