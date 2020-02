Serait-ce le prix de la PS5?

Bien que Sony ait déjà mentionné qu’il révélerait le prix de la PS5 jusqu’à ce qu’il sache combien coûtera la Xbox Series X, selon un rapport, la production du nouveau matériel de Sony coûterait 450 $, suggérant que pour le consommateur, cela coûterait 500 dollars une fois arrivé dans la saison des vacances 2020.

Selon Bloomberg, ce prix élevé est dû au fait que Sony a des problèmes pour fournir des lecteurs flash comme DRAM et NAND, qui ont une forte demande sur le marché mobile. Cette pénurie a augmenté le coût de fabrication de la PS5.

Le rapport Takashi Mochizuki note que, en général, Sony aime finaliser le prix interne de la console en février avant la production de masse au printemps. Cependant, pour l’instant, l’entreprise adopte une «approche attentiste», Cela signifie probablement que vous attendez de voir comment la pénurie de composants changera au cours des prochains mois et combien coûtera la Xbox Series X.

Lorsque la PS4 est entrée sur le marché, elle avait un coût de production de 381 dollars et a atteint le marché avec un prix de 400 dollars, ce qui signifie que la marge bénéficiaire n’était pas assez élevée, du moins au début. Si la PS5 cherche à reproduire cette marge bénéficiaire, elle devra coûter environ 500 $, quelque chose qui peut ne pas plaire au consommateur. De même, il est possible que PlayStation veuille réduire les coûts de fabrication à l’avance et positionner le matériel de nouvelle génération entre 400 et 450 $.

Comme toujours, Sony n’a pas publié de communiqué officiel, ne prenez donc pas ce rapport comme le prix final de la PS5. Sur des sujets connexes, le site officiel de la PS5 est désormais disponible. De même, en raison du coronavirus, il est possible que la PS5 et la Xbox Series X soient retardées.

Via: Bloomberg

