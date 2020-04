Serena Williams participera à un tournoi virtuel de Mario Tennis

Par Rodolfo León

29/04/2020 18:28

Parce que pratiquement tous les événements sportifs de masse ont été annulés ou reportés, différentes personnalités de l’industrie doivent trouver de nouvelles façons de se connecter avec leurs fans. Une des alternatives les plus simples est, bien sûr, les jeux vidéo, et grâce à une alliance entre IMG et Facebook, très bientôt nous aurons un tournoi de tennis assez particulier.

Connu comme le Restez à la maison Slam, Ce tournoi aura lieu à Mario Tennis Aces pour lui Nintendo Switch. Comme vous pouvez le voir, il aura la participation des sœurs Williams, Naomi Osaka et Madison Keys, tout comme l’ex-joueur professionnel Maria Sharapova et d’autres célébrités qui n’ont rien à voir avec le sport.

En plus du divertissement, ce tournoi vise également à récolter des fonds. Chaque participant doit faire un don de 25 000 $ à un organisme de bienfaisance de son choix et celui qui gagnera aura la possibilité de contribuer un million de dollars supplémentaires à la cause susmentionnée.

Le tournoi se déroulera en binôme et sera diffusé par Jeux sur Facebook Dimanche à 15 h, heure du Mexique.

Via: Kotaku

