Série animée d’Overwatch et Diablo? Il semble que ce sera la réalité

S’il y a quelque chose pour lequel Blizzard brille, c’est à cause de la qualité incroyable des animations et des cinématiques de ses jeux. Cela, ajouté à la tradition attrayante de leurs titres, a conduit les joueurs à rêver pendant des années dans des séries ou des films d’animation basés sur certaines de leurs franchises, comme Overwatch et Diablo.

Bien que ce désir semble quelque peu irréel, il faut se rappeler qu’en 2018 des pistes ont émergé sur une éventuelle série animée de Diablo, par Netflix. Depuis lors, nous n’avons plus d’informations sur ce projet ou sur d’autres, mais cela vient de changer.

Selon le profil LinkedIn (via GameSpot) de Nick van Dyk, vice-président d’Activision Blizzard Studios, ils figurent dans des plans de séries animées d’Overwatch et Diablo. Les informations indiquent que la série Diablo comportera un style anime et qu’au moment de la rédaction de ce document, le projet était dans sa phase de pré-production.

De plus, le profil du gestionnaire mentionne le développement et la vente d’une série animée Overwatch. L’information cause un peu de confusion, car le projet n’a pas été officiellement confirmé et on ne sait pas à qui la production a été vendue.

Compte tenu de ces indices, les fans de franchise croient que l’annonce de la série animée est imminente. Il est important de souligner que Blizzard n’a pas commenté les productions, il y a donc aussi la possibilité que nous devions attendre longtemps pour les connaître.

Il convient de noter que Nick van Dyk a précédemment travaillé dans la production de la série Skylanders Academy, par Netflix. Ainsi, l’arrivée de la série animée de Blizzard sur la plateforme de streaming n’est pas exclue.

Auparavant, nous avons appris que le scénario de l’hypothétique série Diablo pourrait être en charge d’Andrew Cosby, l’un des écrivains qui ont travaillé sur Hellboy (2019). L’idée de ces productions a passionné les joueurs, puisque Blizzard a montré qu’il pouvait faire d’excellentes choses, comme les courts métrages d’animation de son tireur d’équipe.

Overwatch et Diablo III sont disponibles pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Visitez les liens respectifs pour en savoir plus à leur sujet.

