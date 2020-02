Serré en haut de LEC à mi-chemin

Déjà un début de saison incroyable en LEC, peut-on en attendre plus de l’une des meilleures régions de la Ligue? (Image: Riot Games)

La LEC s’est constamment améliorée au cours des dernières années. L’Europe ayant atteint les finales des deux derniers championnats du monde, il est clair que la région est en hausse depuis un certain temps. Avant, ce n’était que le salon G2 et Fnatic, mais maintenant, plus d’équipes montrent qu’elles peuvent plaider pour le top en Europe.

Ce week-end, nous avons atteint le point milieu de la division LEC Spring et il est tellement serré en haut de la table. Fnatic, G2 Esports, Misfits et Origen sont tous à égalité au premier rang sur 7-3. Avec MAD Lions et Rouge un match derrière sur 6-4 et Excel derrière eux sur un 5-5 égal. Si vous comparez le printemps de cette saison par rapport à la dernière, l’écart est déjà beaucoup plus petit, cette année, le G2 était 9-1 après avoir remporté sa première défaite contre Origen. Maintenant, quatre équipes ont le meilleur record de la ligue et les séries éliminatoires sont beaucoup plus proches, car aucune de ces équipes pourrait manquer.

La division de printemps a déjà présenté beaucoup de grandes actions LoL dans la LEC. Nous avons également déjà eu beaucoup de scénarios captivants. Alors que nous entrons dans la dernière moitié du printemps, il sera intéressant de voir ce qui se passera avec ces équipes et si nous verrons plus de surprises. Mais ce qui est sûr, c’est que nous sommes dans une deuxième mi-temps passionnante. Avec déjà sept équipes si proches les unes des autres, nous pourrions voir d’autres bouleversements et changements avant le début des éliminatoires à la fin de la scission.

