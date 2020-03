Ses créateurs, intéressés à faire une suite

Le développement de Shovel Knight: Treasure Trove a pris fin avec le lancement de King of Cards and Showdown, et bien que maintenant dans Yacht Club Games travaille déjà sur de nouveaux projets (dont certains sont liés au monde du chevalier de pelle), aucun d’entre eux n’est un suite elle-même. Cependant, nous ne devons jamais dire, car maintenant certains des membres de ce développeur ont clairement indiqué que à l’avenir, ils aimeraient faire un nouveau titre pour suivre l’histoire et la mécanique déjà commencées dans Treasure Trove.

Une suite de Shovel Knight: Treasure Trove? Nous devrons encore attendre quelque chose pour le voir

Lors de la convention PAX East, Yacht Club Games a clairement indiqué qu’ils avaient l’intention de faire une suite directe à Shovel Knight: Treasure Trove, mais c’est maintenant sur l’un des thèmes de Reddit que David D’Angelo, programmeur pour ce développeur , a indiqué que cette suite serait similaire à ce qui avait été vu dans le jeu précédent. De plus, un autre membre de cette équipe a également indiqué sur le même sujet qu’après avoir travaillé 6 ans dans le même jeu, il était temps de commencer à travailler sur de nouveaux jeux (Shovel Knight Dig, Shovel Knight Pocket Dungeon et deux nouveaux titres qui n’ont pas encore été annoncés).

De cette façon, il est clair pour nous que l’intention de Yacht Club Games est de développer une suite au premier titre qu’ils ont développé, mais cela ne se produira pas à court terme, car ils sont désormais plongés dans la création d’autres projets qui visent également à se répéter. le succès du jeu avec lequel ils sont devenus connus comme une étude de développement nouvelle et consolidée. Et vous, avez-vous déjà joué certaines des 4 campagnes de ce premier jeu?

