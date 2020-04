Ses créateurs pensent que Tom Nook est mal compris

Animal Crossing: New Horizons Il est arrivé le 20 mars 2020, et depuis lors, de nombreux joueurs ont montré que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons penser grâce aux différentes possibilités offertes par ce nouvel épisode. Cependant, bien que depuis la sortie du premier jeu Nintento 64 (que nous avions déjà reçu en Occident pour Game Cube) Tom Nook nous accompagne dans les différentes villes que nous avons habitées, les créateurs de New Horizons pensent que ce personnage a acquis une réputation qui ne le représente pas du tout.

Tom Nook n’a pas la réputation qu’il mérite vraiment, selon les créateurs d’Animal Crossing

Tom Nook est connu des personnages pour être un raton laveur usuraire dont le seul but dans Animal Crossing: New Horizons est de s’enrichir au détriment de tous ces nouveaux résidents des îles désertes. Cependant, dans une interview avec le portail anglophone The Verge, Hisashi Nogami, producteur de ce dernier épisode, a déclaré que Tom Nook est un très bon gars qui se soucie vraiment des autres, bien qu’il se soucie également de l’argent. . Il commente également que c’est l’une des parties centrales du jeu, car les différentes demandes qu’il fait aux joueurs visent à les garder motivés. Pour sa part, Aya Kyogoku, le directeur du jeu, dit qu’une preuve qu’il n’est pas un méchant est que, bien qu’il accorde des prêts et que certains joueurs mettent beaucoup de temps à les rembourser, il ne se fâche jamais. Nous pourrions même être plus responsables et payer plus tôt, donc Tom Nook est un peu plus heureux!

De cette façon, les créateurs d’Animal Crossing nous donnent des indices qui montrent que ce célèbre raton laveur, bien qu’il s’intéresse aux affaires, est aussi un gars proche qui se soucie vraiment de tous ceux qui l’entourent. Et vous, que pensez-vous de Tom Nook?

