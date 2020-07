Seth Rogen joue un homme qui passe 100 ans dans une cuve à vinaigre dans la nouvelle remorque HBO Max

Il y a plus d’un mois, le service de streaming HBO Max a été lancé. Et l’un des films originaux à venir qui a attiré l’attention des gens était le sauvage American Pickle. Maintenant, une bande-annonce du film est arrivée, et oui, c’est aussi bizarre que nous le pensions.

Seth Rogen tire à double emploi dans le film, qui sera présenté le 6 août. Il joue à la fois Herschel Greenbaum – un homme coincé dans une cuve à vinaigre pendant 100 ans – et l’arrière-petit-fils de Herschel, Ben. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Basé sur une nouvelle de Simon Rich, le film réalisé par Brandon Trost suit Herschel, qui immigre aux États-Unis en 1920. Il veut une vie meilleure pour sa famille, et un jour tout en travaillant dans une usine de cornichons, il tombe dans une cuve et est saumuré pendant 100 ans. Il est découvert en 2020, et la saumure l’a en quelque sorte parfaitement conservé. Il se connecte avec son seul parent survivant, Ben, et veut démarrer une entreprise avec lui.

Ce n’est pas la première fois que Trost et Rogen travaillent ensemble. Bien que ce soit la première fois que Torst réalise un long métrage, il a travaillé sur Neighbours 2: Sorority Rising et The Disaster Artist en tant que directeur de la photographie avec This Is The End en tant que directeur de la photographie.

HBO Max a des fonctionnalités intéressantes que les autres services de streaming n’ont pas, comme l’option de regarder les coupes prolongées et les mises en scène du réalisateur. Et bien que le service coûte 15 $ par mois, l’accès à de nombreuses personnes est difficile, car l’application n’est toujours pas disponible sur Roku ou Amazon Fire Sticks.