Seuls 8000 Nintendo Switch Animal Crossing: de nouveaux ensembles Horizons seront disponibles en France

Le site Web français de Nintendo, Ninten’alerts, a partagé les chiffres de lancement de divers produits Animal Crossing: New Horizons en France.

L’édition spéciale Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Set sera lancée en France avec 8000 systèmes. C’est un assez petit nombre par rapport à la Nintendo Switch Pikachu & Eevee Edition, car Nintendo of Europe a publié 40 000 ensembles.

Nous avons également reçu des chiffres de lancement pour les étuis de transport officiels Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. 8000 pour la variante Nintendo Switch et 6000 pour la variante Nintendo Switch Lite seront disponibles au lancement.

