Shadow Man revient du Deadside l’année prochaine dans une version entièrement remasterisée sur Switch

Rappelez-vous en août dernier, lorsque Nightdive Studios a déclaré que le classique Acclaim 1999 Shadow Man pour Nintendo 64 et plusieurs autres plates-formes avaient une chance de refaire surface sur le Switch? Eh bien, les rêves – ou devrions-nous dire des cauchemars – deviennent réalité. Nightdive Studios, en partenariat avec Valiant Entertainment, apportera une édition “entièrement remasterisée” de Homme de l’ombre sur Nintendo Switch et toutes les autres plates-formes modernes en 2021.

Selon le PDG de Nightdive, Stephen Kick, l’objectif est de donner à la génération actuelle de joueurs “toutes les fonctionnalités qu’ils attendent d’un titre moderne” tout en préservant les qualités qui ont rendu le personnage emblématique de Valiant et le jeu original Shadow Man si mémorables en premier lieu.

Le titre est mis à jour à l’aide du moteur KEX propriétaire de Nightdive, qui a déjà été utilisé pour restaurer des jeux comme System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Graines du mal, Blood: Fresh Supply, et Forsaken Remastered.

Le remaster comprendra également “la réintroduction du contenu manquant coupé du jeu original”, un gameplay raffiné, de l’art, de l’audio et des ressources, la prise en charge du contrôleur professionnel, des effets de particules de densité plus élevée, l’anticrénelage et d’autres effets post-processus, la cartographie dynamique des ombres et la dynamique par -éclairage pixel.

Pour tous ceux qui n’ont pas joué à ce titre auparavant, c’est un jeu d’action-aventure à la troisième personne où vous voyagez entre le Liveside et le Deadside (l’endroit où les âmes perdues passent une éternité dans les tourments) en tant que héros surnaturel courageux et puissant Shadow Man . Son travail consiste à empêcher une bande de méchants en maraude de déchaîner des horreurs indicibles sur le monde.

Avez-vous attendu aussi longtemps que nous devions retourner au Deadside? Dites le nous dans les commentaires.

