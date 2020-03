Shadow Man se prépare à revenir 20 ans plus tard sur Switch

En 1999, lorsque la Nintendo 64 était plus ou moins au milieu de sa vie technologique, avec beaucoup de jeux expérimentant la tridimensionnalité des polygones par rapport aux sprites traditionnels, et la nécessité de collecter beaucoup d’objets pour le plaisir, à la suite dans le sillage marqué par Super Mario 64, développeur et éditeur Acclaim publié Homme de l’ombre, une aventure surnaturelle d’horreur et d’action basée sur une bande dessinée du même nom publiée par Valiant Comics. Eh bien, un peu plus de vingt ans plus tard, Nightdive Studios se prépare à apporter une version remasterisée, améliorée et étendue avec le contenu initialement supprimé, et il le fera en 2021 en utilisant le moteur KEX, également utilisé pour remasteriser d’autres classiques tels que le deux premiers titres de la saga Turok.

Dans cette aventure, nous accompagnons Michael Le Roi, un ancien étudiant en littérature qui garde les secrets les plus sombres du vaudou, après avoir subi un terrible accident où toute sa famille décède, sauf pour lui, bien sûr, parce qu’une prêtresse Le vaudou nommé Mama Nettie le sauve en implantant dans sa poitrine un étrange artefact connu sous le nom de «Mask of Shadows», qui libère un pouvoir incroyable qui l’aide à combattre dans la zone morte contre les forces du mal. La prêtresse mentionnée a un rêve prophétique dans lequel elle repère un groupe de tueurs en série connus sous le nom de “Five”, dirigé par un méchant et diabolique connu sous le nom de Légion, qui de la zone morte essaie de libérer l’Apocalypse dans la zone Vivez une construction monumentale appelée «El Asilo». Après le réveil de Mike, il lui est demandé de se rendre immédiatement dans cette zone morte en utilisant son fort lien émotionnel avec l’ours en peluche de son frère décédé Luke pour rencontrer Jaunty, qui est une autre prêtresse présente au même endroit au-delà. , ce qui peut vous aider à libérer vos pouvoirs sombres et ainsi être en mesure de lutter contre les sbires de Legion.

Shadow Man Remastered (Nintendo Switch)

