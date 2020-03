Shadow of Doom est le dernier DLC Marvel Ultimate Alliance 3

L’une des annonces que la Nintendo Direct Mini nous a laissées est la date de sortie de Fantastic Four: Shadow of Doom, le troisième et dernier DLC de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order qui depuis en ce moment, il est disponible. Comme d’habitude, ce contenu sera disponible pour ceux qui ont la passe de saison du titre. Parallèlement à l’arrivée du DLC, nous avons également une mise à jour de votre version 4.0.0, qui apporte des nouvelles intéressantes telles que l’ajout de de nouveaux ensembles pour les super-héros et les méchants, le nouveau mode histoire et la limite de niveau ont été augmentés à 300 pour nos personnages.

La famille la plus fantastique revient dans Fantastic Four: Shadow of Doom

Comme son nom l’indique, les joueurs du titre pourront profiter de la famille la plus emblématique de la Maison des idées, oui, nous parlons des Quatre Fantastiques, qui jouent dans ce nouveau contenu axé sur eux et leur combat pour arrêter l’un des méchants par excellence de l’univers Marvel: Doctor Doom. Pour cela, M. Fantastic, The Invisible Woman, Human Torch et The Thing sont ajoutés en tant que personnages jouables et ils occupent le devant de la scène nouveau mode histoire de Fantastic Four: Shadow of Doom, qui comprend à la fois de nouveaux ennemis et de nouveaux scénarios.

Ci-dessous vous pouvez voir la bande annonce publiée dans la dernière diffusion de la Nintendo Direct Mini:

