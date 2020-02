Shadow of the Colossus et Sonic Forces sont gratuits pour les abonnés PS Plus le mois prochain

Par Emily Gera,

Mercredi 26 février 2020 18:18 GMT

Les abonnés PlayStation Plus pourront accéder à deux jeux d’actualités en mars.

Shadow of the Colossus et Sonic Forces seront disponibles gratuitement sur PlayStation 4 pour les utilisateurs de PS Plus à partir du 3 mars, a annoncé Sony aujourd’hui. Les deux titres seront disponibles jusqu’au 6 avril, date à laquelle nous aurons une nouvelle paire de versions gratuites.

D’ici là, vous avez encore le temps de découvrir les offres PS Plus de février: BioShock: The Collection, The Sims 4 et VR shooter Firewall Zero Hour. Tous ces jeux seront disponibles en téléchargement jusqu’au 2 mars.

Ce n’est cependant pas une énorme surprise. La programmation du mois prochain a été divulguée plus tôt dans la journée dans une annonce sur un site Web polonais – comme l’a remarqué un utilisateur de Reddit.

