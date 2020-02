Shadow of the Colossus et Sonic Forces sont les jeux PS Plus de mars

Capture d’écran: Sony Interactive Entertainment (PlayStation Store)

Les offres PlayStation Plus pour mars présentent l’un des meilleurs jeux jamais créés … et la version PS4 de Shadow of the Colossus. Comme toujours, ces jeux ne sont «gratuits» que si vous êtes membre de PS Plus (qui coûte 10 $ par mois ou 60 $ par an).

Ces deux jeux sont disponibles du mardi 3 mars au lundi 6 avril. Vous avez jusqu’au lundi 2 mars pour télécharger les jeux PS Plus de février (Bioshock: The Collection et The Sims 4).

Les jeux PS Plus de mars sont:

Ombre des forces du colosse

