Shadowbringers détaille la prochaine mise à jour et son croisement avec NiER

Le patch 5.3 arrivera le 30 avril avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Après le patch 5.2 il y a quelques mois, Square Enix a révélé de nouvelles informations sur la prochaine mise à jour 5.3 qui arrivera le 30 avril dans Final Fantasy XIV: Shadowbringers avec sonCrossover NieRinclus. La mise à jour suivra le scénario habituel et inclura le prochain chapitre de la série.YoRHa: Dark Apocalypse. Le cadre principal du jeu original, A Realm Reborn, offrira également une expérience améliorée aux nouveaux joueurs.

Le producteur et réalisateur Naoki Yoshida a partagé les détails du contenu qui sera disponible:

De nouvelles missions dans l’histoire principale: L’acte final des missions de l’histoire principale de FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers arrive.

Mise à jour du tracémissions de l’histoire principale de A Realm Reborn: Un scénario de quête de l’histoire principale de Realm Reborn sera modifié afin que les nouveaux joueurs puissent profiter d’une expérience optimisée à mesure qu’ils avancent vers Heavensward et au-delà. De plus, les joueurs pourront voler dans les zones de A Realm Reborn après avoir terminé la quête “L’arme Ultima”.

New Alliance Raid YoRHa: Dark Apocalypse: Après “The Copied Factory” dans le patch 5.1, le prochain Alliance Raid inspiré de NieR s’intitule “The Puppets Bunker” et continue de percer les mystères des formes de vie mécaniques dans The First.

New Dungeon The Heroes Gauntlet: Un nouveau défi à relever avec d’autres aventuriers ou avec un groupe de personnages non-joueurs via le système Trust.

Nouveau procès:Groupes de huit joueursIls pourront mesurer leur force dans une nouvelle épreuve difficile sur les difficultés normales et extrêmes.

Mises à jour surl’intrigue de la mission “Save the Queen”: Les joueurs pourront améliorer les armes obtenues dans le premier chapitre de cette série de quêtes en cours tout en explorant une toute nouvelle zone. De plus, de nouvelles batailles à grande échelle seront ajoutées dans la mise à jour.

Nouvelle mission “Chroniques d’une nouvelle ère”: The Sorrow of Welt: Dans la série Ruby Weapon, les joueurs vivront une expérience centrée sur l’histoire qui se terminera par un combat spécial.

Mise à jour pour la restauration d’Ishgard: la troisième phase de la restauration commence grâce au travail des Skybuilders. LesClassements SkybuilderIls reviennent avec de nouveaux objets à fabriquer et de nouvelles réalisations pour ceux qui contribuent le plus à la restauration.

Nouvelles missions de la tribu des bêtes: un complot de mission pour les artisans mettant en vedette les nains.

Mises à jour pourNouveau jeu +: Les joueurs pourront redécouvrir l’histoire principale A Real Reborn mise à jour et d’autres missions, tout en conservant leur personnage et leur niveau actuels.

Nouveaucombattre “Unreal Trials”: Les joueurs pourront défier des Primals habilités des extensions précédentes prêts à affronter 80 héros. Unreal Trials a un combat contreun Primal à changer dans chaque patch, en commençant par Shiva dans le patch 5.3. Vaincre Primal chaque semaine permet aux joueurs de terminer un nouveau mini-jeu, et ceux qui le battront recevront des jetons qui peuvent être échangés contre des prix.

Mises à jour pourArtisans et cueilleurs: Parmi les nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les artisans et les cueilleurs, il y a de nouveaux versements personnalisés, des mises à jour de la Maison des Splendeurs de Rowena et une mise à jour de l’intrigue de quête Skysteel Tools.

Paramètres dansles métiers du PvE et du PvP, mises à jour du système et plus encore.

Au sein de la communauté du jeu vidéo et en attendant l’arrivée du patch le 30 avril etle croisement du jeu vidéo NiER, de nombreux joueurs se tournent vers la mémoire d’un joueur décédé des coronavirus.

