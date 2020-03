Shadows of Doom, le dernier DLC MUA 3, est maintenant disponible

La mise à jour 4.0.0 est arrivée et le dernier DLC Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est maintenant disponible. Pour célébrer ce lancement, Nintendo a partagé une nouvelle bande-annonce pour Shadows of Doom lors de la surprise d’aujourd’hui Direct Min.

Le nouveau pack ajoute les Fantastic Four et Doctor Doom en tant que personnages jouables alors qu’ils se battent à travers une nouvelle campagne d’histoire. De même, des dizaines de nouveaux costumes ont été ajoutés pour tous les héros disponibles. Apparemment dans la bande-annonce, Shadows of Doom comprend de nouveaux ennemis et scénarios, il y aura donc des différences substantielles par rapport aux deux DLC précédents.

Via: Nintendo Direct Mini

