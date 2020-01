Shanghai Disneyland ferme ses portes pour stopper la propagation d’un virus qui a tué 26 personnes et 881 malades

Un touriste prend une photo avec un iPhone à Shanghai DisneylandPhoto: .

Shanghai Disneyland fermera ses portes samedi pour tenter de stopper la propagation d’un nouveau virus de type SRAS qui a tué 26 personnes et rendu malade au moins 881, principalement en Chine. On ne sait pas quand le parc à thème peut rouvrir.

Le site de Disney à Shanghai, qui a ouvert ses portes en 2016, est le seul parc Disney en Chine continentale. Hong Kong Disneyland est toujours ouvert, malgré deux cas confirmés de coronavirus 2019-nCoV dans cette région, et les plans des autorités de Hong Kong pour transformer certains campings de vacances et casernes militaires en zones de quarantaine.

«En réponse à la prévention et au contrôle de l’épidémie et afin d’assurer la santé et la sécurité de nos invités et de Cast, Shanghai Disney Resort ferme temporairement Shanghai Disneyland, Disneytown, notamment le Walt Disney Grand Theatre et le Wishing Star Park, à partir du 25 janvier. , 2020 », a déclaré Disney dans un communiqué publié sur son site Web.

«Nous continuerons de surveiller attentivement la situation et serons en contact étroit avec le gouvernement local, et nous annoncerons la date de réouverture après confirmation.»

Le Disney’s Shanghai Resort a déclaré qu’il rembourserait les billets d’entrée au parc et les réservations d’hôtel. Disney exploite deux hôtels de marque à Shanghai Disneyland.

La décision de fermer Shanghai Disneyland intervient au moment le plus chargé de l’année, lorsque la population chinoise de 1,42 milliard de personnes célèbre le nouvel an lunaire et des centaines de millions de personnes voyagent pour la célébration d’une semaine. Les villes de Pékin, Wuhan, Zhejiang et Macao ont annulé leurs célébrations du Nouvel An lunaire ce week-end, l’équivalent de l’annulation des célébrations de Noël aux États-Unis.

Le gouvernement chinois a annoncé vendredi que des sections de la Grande Muraille près de Pékin seraient fermées à partir de samedi et McDonald’s a annoncé qu’il suspendrait les activités de cinq restaurants dans la province du Hubei, qui contient également la ville de Wuhan, la source présumée de l’épidémie.

Environ 33 millions de personnes sont en détention préventive dans au moins 10 villes de la province du Hubei. Les voyages en avion et en train ont été arrêtés depuis ces 10 villes et les déplacements en voiture ont été strictement limités. Au moins sept films en Chine ont vu leur sortie en salles retardée afin de garder les gens à l’écart des endroits surpeuplés comme les cinémas.

Jusqu’à présent, il y a eu des cas confirmés de virus aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, à Hong Kong et à Taiwan. Il y a des cas suspects dans de nombreux autres pays jusqu’en Arabie saoudite, au Mexique, en Finlande et en Australie qui n’ont pas encore été confirmés.

Jusqu’à présent, le seul cas aux États-Unis a été dans l’État de Washington et cinq aéroports effectuent des contrôles de santé des passagers en provenance de Chine en collaboration avec les Centers for Disease Control (CDC): Atlanta’s Hartsfield-Jackson International, Chicago’s O’Hare International Airport, Aéroport international de San Francisco, aéroport international de Los Angeles et aéroport international John F. Kennedy à New York.

L’Université John Hopkins a créé un outil de suivi en ligne mis à jour quotidiennement avec les chiffres les plus récents et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a refusé de désigner l’épidémie comme une “urgence de santé publique de portée internationale”, en abrégé PHEIC, jeudi.

L’OMS prévient qu’il s’agit certes d’une urgence pour la Chine, mais a hésité à appeler cela une urgence internationale puisque les 26 décès et la plupart des maladies se sont produits à l’intérieur des frontières chinoises. Le groupe d’experts d’urgence de l’OMS pourrait se réunir à nouveau à tout moment si la situation change.

