Shantae de WayForward obtient sa propre Funko Pop

Comme un rhume ordinaire ou ce petit morceau de calcaire qui fait des ravages dans votre lave-linge, il n’y a tout simplement pas d’échappatoire Funko Pops de nos jours. Le dernier Pop en matière de jeux! vient d’être révélé, et cette fois, les fans sont traités à une nouvelle figure de Shantae.

L’équipe de WayForward, développeur de la série de jeux Shantae, y compris les goûts de Shantae et la malédiction du pirate et Shantae: Héros demi-génie, a annoncé le nouveau jouet sur Twitter. Funko a également téléchargé une page pour la figure sur son site Web, mais elle n’en montre pas plus que l’image ci-dessous pour le moment.

Cela a été toute une journée pour les jeux Funko Pops, car nous venons également d’entendre parler de quatre nouveaux Pokémon Pops qui devraient “arriver bientôt”. La gamme Pokémon se développe à un rythme assez alarmant, en fait.

