Shantae et les sept sirènes arriveront sur consoles et PC en mai!

27/03/2020 9 h 17

Shantae and the Seven Sirens, le cinquième titre de cette série, allait initialement toucher les consoles et les PC à la fin de l’année dernière, mais il a souffert d’un retard qui a déplacé la date de sortie au printemps de cette année. Plus tôt dans la journée, WayForward a révélé que ce titre Il sera disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC le 28 mai 2020.

À l’origine, ce titre est arrivé sur l’Apple Arcade en septembre de l’année dernière, bien qu’une partie seulement du jeu soit disponible. Heureusement, la seconde moitié de cette expérience est déjà disponible sur la plateforme Apple.

Parallèlement à cela, il a été confirmé à nouveau que Les éditions Collector, Physical Standard et Limited Editions seront également publiées via Limited Run Games. Plus de détails sur ces versions physiques sont attendus plus tard.

Via: WayFoward

