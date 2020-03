Shantae et les sept sirènes bientôt sur Nintendo Switch

Shantae et les sept sirènes arriveront le 28 mai prochain sur notre Nintendo Switch, le nouvel épisode de notre semi-génie préféré arrivera chargé de nouvelles. Et c’est que son développeur, WayForward, est prêt à tout donner dans cette nouvelle aventure de l’héroïne magique, il faut rappeler que ce sera la première fois que la saga proposera une introduction animée par la prestigieuse équipe d’animation japonaise Studio TRIGGER.

Un nouveau Shantae avec tout le bien du classique

Comme l’a confirmé WayForward, cette Shantae et les sept sirènes présenteront la mécanique jouable de leurs aventures classiques, mais en ajoutant de nouvelles fonctionnalités que tout le monde aimera. Cette histoire trépidante commence avec notre semi-génie Shantae visitant un nouveau paradis tropical, ici il se fera rapidement des amis et tout ira bien, jusqu’à ce qu’il découvre qu’un sombre secret se cache sous la surface de la splendide mer qui entoure l’île. Ainsi, alors que Shantae est impliquée dans les mystères qui entourent l’île, nous devrons explorer l’une des cartes les plus étendues de toute la saga et visiter des endroits insoupçonnés en utilisant ses compétences de danse classique qui lui accorderont également de nouveaux pouvoirs qui lui permettront de lutter contre un énorme variété d’ennemis diaboliques, parmi lesquels nous trouverons l’énigmatique Seven Mermaid.

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle aventure de Little Shantae? Les Sept Sirènes pourront-elles finir notre semi-génie préféré, ou vont-elles déjouer leurs plans diaboliques plus tôt? Nous ne pouvons attendre que le 28 mai pour aider notre protagoniste magique dans cette nouvelle aventure.

