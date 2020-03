Shantae et les sept sirènes mettent le cap sur le changement en mai, de nouveaux détails dévoilés

WayForward a révélé que Shantae et les sept sirènes, la cinquième entrée de la série Shantae, sera lancée sur Nintendo Switch le 28 mai.

La quête expansive, qui contient de nouveaux lieux, amis, ennemis et transformations, devrait être lancée pour 29,99 $. On dit qu’il regorge de “plusieurs villes et de plus de labyrinthes que jamais auparavant”, combinant les éléments les plus populaires des titres Shantae précédents dans la “plus grande sortie du héros Half-Genie à ce jour”. Ooer.

Une nouvelle bande-annonce a été publiée, que vous pouvez regarder ci-dessus, et nous avons également une description et une liste de fonctionnalités directement de WayForward lui-même. Vérifiez-le.

L’excitation commence lorsque Shantae visite un paradis tropical où elle se lie d’amitié avec de nouveaux alliés Half-Genie, mais les choses tournent vite mal quand elle découvre que des secrets sinistres remuent sous la surface de l’île! Alors que Shantae s’enferme dans les mystères de l’île, elle utilisera de toutes nouvelles capacités de danse et de fusion magique à transformation instantanée pour explorer le monde non linéaire et interconnecté et combattre un assortiment d’ennemis diaboliques … dont les plus énigmatiques Sept sirènes!

Principales caractéristiques

– Traversez un vaste monde interconnecté au-dessus et au-dessous de la mer!

– Utilisez Fusion Magic pour changer instantanément entre de toutes nouvelles formes de créatures!

– Danse du ventre pour activer les machines, restaurer la santé et plus encore!

– De nouveaux personnages et des favoris comme Rottytops, Sky, Bolo et les infâmes Risky Boots!

– Des cinématiques de style TV magnifiquement animées!

– Collectionnez et améliorez avec les cartes Monster!

– Profitez de mini-jeux, acquérez de la magie et des objets et découvrez des secrets!

– Visuels peints à la main en résolution 4K sur PS4 Pro, Xbox One X, Mac et PC!

Si vous jouez déjà au jeu sur Apple Arcade, une nouvelle mise à jour a été publiée pour la plate-forme apportant de nouveaux environnements, donjons et capacités, ainsi que des améliorations telles que de nouvelles cinématiques entièrement animées, des illustrations de portraits de personnages améliorées, une carte améliorée , et plus.

Si vous attendez de jouer au jeu sur Switch, vous serez heureux de savoir que des versions numériques et physiques sont en préparation, avec une édition collector pour “certaines plateformes” préparée par Limited Run Games. Plus de détails à ce sujet sont attendus à une date ultérieure.

Excité pour celui-ci? Faites-nous savoir si vous garderez un œil sur le jeu avec un commentaire ci-dessous.

