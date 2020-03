Shay Victorio est condamné à 116 ans de prison pour escroquerie présumée

Shay Victorio, a été condamné à 116 ans de prison par la justice brésilienne. Elle a commencé il y a 12 ans en tant que joueuse d’eSports en 2008 et est devenue populaire avec Counter-Strike: Global Offensive. En 2019, il a décidé de prendre sa retraite et de là, il s’est consacré à être un streamer et un influenceur dans le secteur.

Victorio est un pionnier de la scène brésilienne, non seulement dans le monde de l’esport mais aussi dans le rôle des femmes dans les jeux vidéo du pays. Mais une peine contre elle la mettrait en prison pour 116 ans – elle devrait avoir 30 ans obligatoirement – pour avoir prétendument trompé 118 clients d’une boutique en ligne qu’elle a conservée entre 2013 et 2017. Ces personnes ont envoyé des plaintes officielles au gouvernement de Sao Paulo pour Ne pas recevoir les biens qu’ils ont acquis.

Le joueur et l’influenceur n’a pas encore été arrêté parce que les lois brésiliennes lui permettent de garder sa liberté – sous garde policière – jusqu’à la fin du processus d’appel.

Si l’appel est rejeté, il devra entrer dans la prison. Victorio, quant à lui, a expliqué dans son compte Instagram qu’il était innocent et accuse son ex-partenaire de cas de fraude.

Son avocat a également envoyé une déclaration à UOL, un portail très populaire au Brésil où il se souvient que le magasin Shayene Victorio, alors qu’il était opérationnel, a effectué plus de 10 000 transactions de produits réussies et réitère qu’il s’agit d’une campagne de diffamation dont son Le client est une victime.

