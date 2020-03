Shigeru Miyamoto approuve le téléchargement de vidéos de gameplay par des personnes

Bien que le streaming et le téléchargement de séquences de jeux vidéo en ligne soient devenus une pratique courante de nos jours, toutes les entreprises ne sont pas nécessairement ravies de cela. Par exemple, un certain nombre de sociétés japonaises comme Arc System Works et Atlus ont publié des directives d’enregistrement et de streaming spéciales pour leurs nouvelles versions.

En 2017, Nintendo est même allé jusqu’à exclure la diffusion en direct de ses jeux sur YouTube. Heureusement, il a fini par remplacer ce programme par de nouvelles directives au début de l’année dernière. Alors que la société commence lentement à se réchauffer à l’idée que ses séquences de jeu soient partagées en ligne par des créateurs, le célèbre concepteur de jeux Nintendo Shigeru Miyamoto a récemment partagé ses propres réflexions sur les joueurs téléchargeant des vidéos de gameplay.

La réponse provient de sa récente interview Famitsu de 12 pages, et a été traduite par BlackKite (via la console japonaise Nintendo):

Je pense que c’est bien qu’il y ait une variété de façons d’apprécier les choses. À l’ère du ROM, nous avons préféré avoir [customers] jouer longtemps avec des matériaux créés avec une mémoire infime sans les faire connaître. À ce moment-là, il serait problématique que tout le contenu du jeu soit révélé. Mais c’est maintenant une époque où les clients qui ont acheté [the games] publier des vidéos à grande échelle, et je pense que cela peut piquer l’intérêt de ces jeux pour les autres personnes qui les regardent. Je pense que je regarderais également des vidéos pas à pas de [games] faite par quelqu’un d’autre. Honnêtement, je ne veux pas regarder le mien [games], mais si elle est faite par quelqu’un d’autre, ça ne devrait pas déranger.

Comme l’explique Miyamoto, le partage de séquences de gameplay en ligne peut évidemment aider à susciter l’intérêt pour certains titres. C’est aussi un excellent moyen de voir la procédure pas à pas d’un jeu vidéo. Lorsque Nintendo a assoupli ses directives sur les créateurs de contenu l’année dernière, le responsable mondial de YouTube a déclaré que la plate-forme vidéo était heureuse de voir la société faire un “grand pas en avant” et que cela témoignait de ce que le pouvoir des créateurs pouvait faire.

Que pensez-vous de la réponse de Miyamoto? Nintendo doit-il en faire plus? Partagez vos réflexions ci-dessous.

